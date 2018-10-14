Православные отмечают великий праздник Покрова Богородицы

Сегодня, 14 октября, православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он установлен в память явления Богородицы во Влахернском храме и относится к великим непереходящим недвунадесятым праздникам.

В истории установления этого праздника до сих пор много пробелов. В православной традиции принято считать, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы обязан своим установлением чудесному событию, произошедшему в 910 году в Константинополе. По легенде (а сохранившиеся исторические свидетельства противоречивы), город в это время был осажден войском Вещего Олега, и мирные жители собрались во Влахернском храме как в последнем прибежище, молясь об избавлении от врагов.

В это время в храме находился и святой Христа ради юродивый Андрей со своим учеником Епифанием. Именно юродивый Андрей увидел, как Богородица коленопреклоненно молилась перед Господом о спасении народа, а затем сняла с головы свой омофор (покрывало) и простерла его над молящимися в храме людьми, символизируя свое предстательство и заступничество о них.

Особенность и даже парадоксальность этого праздника заключается в его «непатриотичности». Фактически, в день Покрова Богородицы Русская православная церковь празднует поражение славянского (языческого) оружия перед силой Господа и заступничеством Богоматери, отмечает иерей Александр Пикалев.

На Покров Богородицы не принято заниматься хозяйственными делами, ругаться, сквернословить, предаваться пьянству и чревоугодию. Нежелательно также давать деньги в долг. Считается, что в этот день нельзя отказывать сватам: девушка, давшая «от ворот поворот» на Покров, еще три года не будет сосватана. А свадьба в день Покрова Богородицы издавна считается хорошим знаком для молодоженов.