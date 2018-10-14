Актриса Наталья Рудова поделилась очень личным
14 октября 2018, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Наталья Рудова поделилась очень личным. Сейчас артистке, сыгравшей роли в известных сериалах, 35 лет, а она до сих пор переживает развод родителей. О личной жизни самой Натальи Рудовой мало что известно на самом деле. Она сейчас не замужем.
Родители Рудовой развелись, когда Наташе было 12 лет. По признанию актрисы, отца ей не хватало. Но она никого не осуждает. Новый пост в Инстаграм актриса посвятила любви. И призвала не давать ей ненужных советов.
"Пост о любви: Помните ли вы первый раз когда вам разбили сердце? Когда это было? Сколько вам было лет? Кто это был?" - начала актриса. "Я помню. Мне было 12 лет, мои родители развелись, я потеряла папу на долгие года. Это было самое большое разочарование в моей жизни. Я до сих пор от этого не оправилась. Прошло много лет прежде чем мы смогли найти общий язык, прошло много лет прежде чем я смогла найти в себе силы приехать к нему, и начать наши отношения заново. Когда я стала взрослой,поняла чего мне так не хватало все это время. Мне не хватало его, потому что он это и есть Я, я-копия Папы, мы одинаковые, мы как близнецы с разницей в возрасте". - делится своей болью актриса.
Наташа ни в чем не винит своих родителей. "В этой жизни они сами делают свой выбор, у них на это были веские причины. Я их очень люблю. И лишь хочу сказать о том, что нам всем было больно, мне множество раз, но я хочу сказать что сколько бы раз моё сердце не разбивалось, я все равно храню в себе любовь", - пишет она. (Орфография и пунктуация сохранены).
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Недавно Наталья Рудова - одна из самых сексуальных актрис, опубликовала свое видео в постели. И подписала: "Любовь-это главное". А актер Ивана Жидкова Наталья назвала своим вечным женихом и мужем киношным.
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