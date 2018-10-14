Актриса Наталья Рудова поделилась очень личным. Сейчас артистке, сыгравшей роли в известных сериалах, 35 лет, а она до сих пор переживает развод родителей. О личной жизни самой Натальи Рудовой мало что известно на самом деле. Она сейчас не замужем. Наталья Рудова заинтересовала новым видео в кровати

Родители Рудовой развелись, когда Наташе было 12 лет. По признанию актрисы, отца ей не хватало. Но она никого не осуждает. Новый пост в Инстаграм актриса посвятила любви. И призвала не давать ей ненужных советов.

"Пост о любви: Помните ли вы первый раз когда вам разбили сердце? Когда это было? Сколько вам было лет? Кто это был?" - начала актриса. "Я помню. Мне было 12 лет, мои родители развелись, я потеряла папу на долгие года. Это было самое большое разочарование в моей жизни. Я до сих пор от этого не оправилась. Прошло много лет прежде чем мы смогли найти общий язык, прошло много лет прежде чем я смогла найти в себе силы приехать к нему, и начать наши отношения заново. Когда я стала взрослой,поняла чего мне так не хватало все это время. Мне не хватало его, потому что он это и есть Я, я-копия Папы, мы одинаковые, мы как близнецы с разницей в возрасте". - делится своей болью актриса.

Наташа ни в чем не винит своих родителей. "В этой жизни они сами делают свой выбор, у них на это были веские причины. Я их очень люблю. И лишь хочу сказать о том, что нам всем было больно, мне множество раз, но я хочу сказать что сколько бы раз моё сердце не разбивалось, я все равно храню в себе любовь", - пишет она. (Орфография и пунктуация сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от rudovanata (@rudovanata)13 Окт 2018 в 3:34 PDT

Недавно Наталья Рудова - одна из самых сексуальных актрис, опубликовала свое видео в постели. И подписала: "Любовь-это главное". А актер Ивана Жидкова Наталья назвала своим вечным женихом и мужем киношным.