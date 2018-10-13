У певца Шуры взломали квартиру, он в шоке

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) рассказал о взломе своей квартиры. Своими ощущениями от этого он поделился в Instagram. О попытке чужих попасть в его жилье певцу рассказала соседка вчера вечером.

Адвокат Шуры уже подготовил соответствующее заявление в полицию. Шура назвал взлом беспределом, вспомнив лихие 90-е. "Мало того, что мне приходится арендовать свою же квартиру у "новоявленных" собственников, приходится еще терпеть это безобразие, это моя квартира и все содержимое в ней это моя собственность, следствие продолжается и никто не отменял договорные отношения!" - написал певец.

В июле Шура рассказал, почему ему осталось 2 месяца на поиски крыши над головой.