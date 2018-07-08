Певец Шура стал бомжом, его выселяют из собственной квартиры

Певец Шура вынужден выехать из квартиры, в которой жил последние 15 лет. Звезда эстрада буквально оказался на улице, потому что средств на покупку нового жилья у него нет.

Артист рассказал, что еще на пике своей популярности за 100 тысяч долларов купил квартиру. Но то ли по глупости, то ли по наивности записал имущество на другого человека. Как он объяснил, все дело в наркотиках, чтобы ничего не случилось плохого, по совету «доброжелателей», в документах на квартиру значился сотрудник некой строительной фирмы. Очевидно, Шура просто не представлял, чем это может обернуться.

«Живу спокойно, никто меня не трогает, выплачиваю за квартиру деньги, все бумаги у меня на руках. Как-то во время дня рождения, спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно», - поделился своей болью Шура в программе «Привет, Андрей!»

Претензий к новым владельцам своей квартиры у певца нет, напротив, даже благодарен им, что не вышвырнули его, а дали время решить свои проблемы.

«Сейчас мне очень тяжело. Я столько лет прожил в своей квартире и так люблю ее. Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я – бомж», – признался певец.

Сейчас он ищет человека, на которого была записана недвижимость. Зовут его Мурад Арабов, но вряд ли это как-то изменит ситуацию. У Шуры осталось 2 месяца на поиски крыши над головой, он намерен взять ипотеку.