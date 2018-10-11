Дочери Чулпан Хаматовой устроили маме сюрприз

Народная артистка Чулпан Хаматова - многодетная мама. У актрисы театра и кино растут три дочери, старшей - 16 лет. Недавно у Хаматовой был день рождения, но именно в этот день, 1 октября, актриса была далеко от дома, не в Москве, и не смогла отметить 43-летние с семьей.

Чулпан снимается в фильме, съемки которого ведутся на ее родине, в Татарстане. Поэтому неделями актриса не видит дочек. Но как только Хаматова вернулась домой, семейство отпраздновало ее день рождения.

Девочки договорились и устроили для мамы сюрприз - праздничный ужин. Старшая дочь Арина испекла любимый мамин торт. Может быть кулинарный шедевр получился не очень красивый, но зато очень вкусный. Арина готовила десерт по маминому рецепту. "Наконец можно отпраздновать День Рождения со своими детьми. Торт сделала Арина Волкова", - с гордостью похвалила дочь Чулпан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial)10 Окт 2018 в 10:19 PDT

Свою старшую дочь Чулпан Хаматова родила в браке с актером Иваном Волковым - сыном знаменитой актрисы Ольги Волковой. Хотя пара распалась, Хаматова поддерживает добрые отношения с бывшей свекровью.

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