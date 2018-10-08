Ксения Собчак решила измениться
8 октября 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак наконец-то изменила имидж. В последнее время Ксению критиковали за «бабушкины наряды», Сегодня она показала новый, дерзкий и молодежный образ. Собчак предстала в модном платье-толстовке и в высоких сапогах.
Подписчики оценили кардинальные изменения в имидже Ксении и считают, что звезда стала выглядеть привлекательнее.
Ранее Ксения Собчак опубликовала архивную видеозапись, как она поет песню Татьяны Булановой "Старшая сестра". Ксения рассказала, что песню тогда она посвятила сыну Михаила Боярского Сергею.
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