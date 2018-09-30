Видео, как в 90-е Ксения Собчак пела песни Булановой

Ксения Собчак опубликовала архивную видеозапись, как она поет песню Татьяны Булановой "Старшая сестра". Ксения рассказала, что песню тогда она посвятила сыну Михаила Боярского Сергею. Максим Галкин поиронизировал над постом беременной Собчак

"Пою в передаче «Детский Блефклуб» для любимого мужчины - Серёжи Боярского (он красивый, НЕ рыжий, сидит за столиком)", - подписала видео Собчак. Этой записью светская львица поддержала флешмоб "Лихие 90-е".

В те годы семьи Собчак и Боярских были соседями и жили в известном доходном доме Ферзена на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Сергей Боярский ответил Ксении Собчак, зажигательно сыграв на пианино.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)29 Сен 2018 в 2:47 PDT