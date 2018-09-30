Видео, как в 90-е Ксения Собчак пела песни Булановой
30 сентября 2018, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак опубликовала архивную видеозапись, как она поет песню Татьяны Булановой "Старшая сестра". Ксения рассказала, что песню тогда она посвятила сыну Михаила Боярского Сергею.
"Пою в передаче «Детский Блефклуб» для любимого мужчины - Серёжи Боярского (он красивый, НЕ рыжий, сидит за столиком)", - подписала видео Собчак. Этой записью светская львица поддержала флешмоб "Лихие 90-е".
В те годы семьи Собчак и Боярских были соседями и жили в известном доходном доме Ферзена на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Сергей Боярский ответил Ксении Собчак, зажигательно сыграв на пианино.
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