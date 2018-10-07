Татушка Юля Волкова показала свою "копию"
7 октября 2018, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова порадовала подписчиков своей странички в социальной сети Instagram фотоснимком со своей дочерью. Поклонники отметили, что Виктория - точная копия своей мамы.
Виктория совсем недавно отметила 14-летие. Фолловеры певицы не могли не заметить удивительную схожесть двух девушек. Сама же артистка была весьма лаконична, снимок подписан просто: «Мы».
Отметим, схожесть мамы и дочки проявляется не только во внешних данных, но и в увлечениях. В настоящее время Виктория активно занимается вокалом и, возможно, вскоре продолжит музыкальную династию.
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