Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова порадовала подписчиков своей странички в социальной сети Instagram фотоснимком со своей дочерью. Поклонники отметили, что Виктория - точная копия своей мамы.

Виктория совсем недавно отметила 14-летие. Фолловеры певицы не могли не заметить удивительную схожесть двух девушек. Сама же артистка была весьма лаконична, снимок подписан просто: «Мы».

Отметим, схожесть мамы и дочки проявляется не только во внешних данных, но и в увлечениях. В настоящее время Виктория активно занимается вокалом и, возможно, вскоре продолжит музыкальную династию.