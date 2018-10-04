Люба Успенская о дочке: "После двух сложных операций мы много чего переоценили"
4 октября 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники звезды шансона Любови Успенской переживают, увидев в ее Инстаграм фото и видео с дочерью. Артистка собственными руками побрила дочь наголо, сняла шикарные волосы девушки.
Оказывается, 29-летняя Татьяна Плаксина перенесла несколько сложных операций.
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Взрослая дочь живет отдельно от родителей. Но сердце матери всегда с единственной дочерью. О том, что случилось с Танечкой, рассказала певица.
По словам Успенской, 1 сентября ее дочь упала с велосипеда в Коста Рики, в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла пять зубов. "После двух сложных операций мы много чего переоценили - а в первую очередь значение истинной красоты", - призналась исполнительница.
Люба не сразу решила побрить дочь. "А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться - но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение", - написала артистка.
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