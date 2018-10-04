Поклонники звезды шансона Любови Успенской переживают, увидев в ее Инстаграм фото и видео с дочерью. Артистка собственными руками побрила дочь наголо, сняла шикарные волосы девушки.

Оказывается, 29-летняя Татьяна Плаксина перенесла несколько сложных операций.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)2 Окт 2018 в 9:28 PDT

Взрослая дочь живет отдельно от родителей. Но сердце матери всегда с единственной дочерью. О том, что случилось с Танечкой, рассказала певица.

По словам Успенской, 1 сентября ее дочь упала с велосипеда в Коста Рики, в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла пять зубов. "После двух сложных операций мы много чего переоценили - а в первую очередь значение истинной красоты", - призналась исполнительница.

Люба не сразу решила побрить дочь. "А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться - но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение", - написала артистка.