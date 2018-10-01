Дана Борисова призналась, что общалась с мужчинами за деньги, "зато не убивала"
1 октября 2018, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
Дана Борисова на программе "Звезды сошлись" сделала признание, что раньше спала с мужчинами за деньги. Хотя присутствующие ее и осудили, она честно сказала, что до замужества встречалась с обеспеченными людьми.
"Да, нужны были деньги, зато не грабила и не убивала", – высказалась телеведущая. По словам Даны, за ночь с ней бизнесмены предлагали десятки тысяч долларов. Теперь такие предложения поступают все реже. Борисова рассказала, что недавно какой-то мужчина написал на странице ее дочери в соцсети, что готов заплатить за ночь с Даной 150 тысяч. "У меня дочь с юмором, ответила, что сама спит с мамой совершенно бесплатно", – улыбнулась телеведущая.
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