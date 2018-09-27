Паспорт Виктора Цоя ушел с молотка в Москве

В Москве состоялись аукционные торги, в ходе которых с молотка ушел советский паспорт и некоторые другие уникальные реликвии легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Имя покупателя не называется.

Самым дорогим оказался паспорт советской рок-звезды. Начальная цена лота составляла 2,5 миллиона рублей. В ходе торгов цена неоднократно повышалась, и в итоге паспорт Виктора Цоя ушел с молотка за 9 миллионов рублей.

На торгах были проданы и другие реликвии, имеющие отношение к лидеру группы «Кино». Рукопись песни с автографом ушла за 3,6 миллиона рублей. Записная книжка с номерами телефонов участников питерской и московской рок-тусовок была оценена в 3 миллиона рублей. Черновик ушел с молотка за скромные 550 тысяч рублей. Все лоты, кроме последнего, были выкуплены с аукциона одним покупателем. Его имя московский аукционный дом не называет, сообщает «Телепрограмма».