Одна из самых красивых российских актрис - Наталья Андрейченко призналась, что в молодости пережила настоящий кошмар. Когда ей было 19 лет двое неизвестных избили ее до полусмерти и изнасиловали.

Еще в 1972 году актриса поздно вечером возвращалась домой после репетиции. Она поймала такси, но водитель вместо того, чтобы доставить ее по адресу, завез девушку в лес и попытался изнасиловать. Андрейченко удалось разбить ногой лобовое стекло, вырваться из машины и встретив двух мужчин, попросить их о помощи. Но вместо того, чтобы проводить ее домой, молодые люди начали избивать девушку, повалили ее на землю и изнасиловали.

Наталью подобрал проезжающий мимо автомобилист и доставил в больницу. Травмы Натальи были настолько серьезны, что врачи всерьез опасались, что она ослепнет. А насильников вскоре нашли. «Суд был очень страшный, я помню только фразу одного из них, когда им вынесли приговор — 18 лет строгого режима. Он встал со скамьи подсудимых и кричал громко, глядя мне в глаза: ''Я мстить буду''», — с ужасом вспоминала Андрейченко.

В студию программы пришла жена одного из преступников, который недавно умер от рака. Она рассказала, что мужчина вышел из тюрьмы досрочно за хорошее поведение, женился и обзавелся детьми. Супруге он честно во всем признался и до конца жизни жалел о содеянном.