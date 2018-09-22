"Меня силой удерживают", экс-любовница Серова на видео говорит, что ее похитили

Громкий скандал с певцом Александром Серовым довел экс-участницу телестройки Дарью Друзьяк сначала до нервного срыва, а теперь она записал странное видео, в котором сообщила, что ее похитили и хотят отправить в психбольницу.

"Хуже Шурыгиной", не беременная от Серова Друзьяк обвиняет его в насилии

Сначала общественность обсуждала роман звезды «ДОМа-2» с 64-летним певцом, а затем Дарья заявила, что она беременна от Серова, правда позже на полиграфе удалось доказать, что это всего лишь выдумка девушки. Сразу после телеэфира 29-летняя блондинка долго и навязчиво публиковала сообщения из больницы, где рассказывала, что ей срочно нужна помощь потому что нервные срывы, панические атаки и головокружения серьезно подрывают ее здоровье. Так же она сообщила своим подписчикам, что Алекандр Серов и его люди постоянно угрожают ей, и она боится за свою жизнь.

Затем девушка истово ударилась в религию. Друзяк публиковала в своем микроблоге фотографии со священником, признавалась, что начала молиться. И по-прежнему просила о помощи и уверяла, что знаменитый певец не оставляет ее в покое, ведь она очернила его репутацию.

И вот теперь на странице ее Instagram появилась странная видеозаписть, в которой Дарья сообщает, что ее похитили, силой удерживают в незнакомом месте, постоянно следят и угрожают засунуть в психбольницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♕ ДАРЬЯ ДРУЗЬЯК ♛ (@dariafriendsk)20 Сен 2018 в 12:42 PDT

Подписчики на удивление абсолютно не поверили ни просьбам о помощи и слезам Дарьи. «Для чего ты снимаешь эти видео, ты думаешь, что тебе кто-то поверит, или ты просто свихнулась?», «Она до сих пор думает, что она на «Дом-2», «Звони Малахову! Он прямо в прямом эфире тебя освобождать будет, а потом еще и программу сделает», «Ну да, нормальные люди в такой ситуации в полицию звонят. А не нормальные – селфи и видео снимают», «Блин, вот симпатичная девушка, фигура...тупая только слов нет, неужели заняться в этой жизни больше нечем?», - удивляются подписчики плохому театру одной актрисы.