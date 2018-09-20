Влад Соколовский впервые высказался о разводе с женой, мамой его единственной дочери Мии Ритой Дакотой. Сообщение певицы о разводе с Соколовским стало громом среди ясного неба. Пара Дакота - Соколовский казалась идеальной. Оказалось, союз двух артистов идеальным только казался. Рита Дакота призналась, что муж изменял ей с певицей Мари Краймбрери

Соколовский молчал о разводе. Говорила только Рита. Рассказала все об его изменах, о своих слезах и страданиях.

Теперь написал сообщение в Инстаграм Влад: "Мой уход в тишину позволил мне расслышать всё до мелочей и увидеть всю картину более объективно. Да и не хотелось что-либо говорить, пока не были окончены важные юридические тонкости". Судя по словам Соколовского, развод оформлен. Он пошел на все условия бывшей супруги. "Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации", - признался артист.

Все поклонники пары были уверены, что Влад и Рита любили друг друг. А их дочь очень похожа на папу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Влад Соколовский (@vs20)4 Авг 2018 в 4:44 PDT

"Я очень люблю свою дочь, всегда буду рядом и сделаю все, чтобы она была счастлива. Я всегда буду по-человечески любить Риту, потому что она навсегда близкий мне человек и Мать моего Ребенка", - обещает Влад Соколовский.

Певец намерен ответить на вопросы после этого сообщения. И больше обсуждать свой развод с Ритой он не собирается.

Напомним, узнав об изменах мужа Рита Дакота сразу подала на развод. Но певица и поэт призналась, что до сих пор верит в любовь.