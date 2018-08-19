Рита Дакота не намерена отрекаться от любви к Владу Соколовскому

Известная российская певица и поэт Рита Дакота призналась, что она до сих пор верит в любовь. Артистка отметила, что не утратила этого чувства даже после огромного количества измен Влада Соколовского.

Рита подчеркнула, что не намерена отрекаться от своей любви к бывшему возлюбленному и добавила, что ей не стыдно за это светлое и чистое чувство. Дакота также отметила, что их дочь Мия для нее также является ребенком любви, поскольку сама она до последнего верила своему мужу.

При этом певица сомневается, что еще раз согласится выйти замуж, поскольку после такой травмы она вряд ли сможет доверять кому-либо настолько, чтобы связать с человеком свою жизнь.