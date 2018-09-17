Стало известно о состоянии здоровья Николая Носкова

В некоторых СМИ появилась информация, что популярный российский музыкант, певец, композитор Николай Носков с начала сентября находится в одной из московских клиник с повторным инсультом.

Николай Носков уже заставил поклонников поволноваться в августе, когда попал на больничную койку. Официальный представитель музыканта заявила тогда, что Николаю Ивановичу стало лучше. Музыкант Алексей Белов, соратник и друг Носкова, призвал молиться за его здоровье.

Сегодня пресс-секретарь Николая Носкова опровергла появившуюся в прессе информацию о госпитализации артиста с повторным инсультом. «Все хорошо. Николай Иванович находится в санатории на реабилитации», - сообщила Лина Бьйорк.

Ранее Николай Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. В марте 2017 года он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, врачи диагностировали ишемический спинальный инсульт. После операции музыкант был вынужден отменить запланированный гастрольный тур, сообщают «Дни.ру».