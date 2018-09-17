Первая жена Владимира Кузьмина рассказала, что Алла Пугачева ей угрожала

Татьяна Артемьева, которая была первой женой Владимира Кузьмина, впервые за много лет дала интервью. Она рассказала об изменах бывшего супруга, об их детях и о конфликте с Примадонной. Дом певца Владимира Кузьмина обокрали на десять миллионов рублей

Татьяна считает брак с популярным певцом «каторгой» из-за постоянных измен Кузьмина и его злоупотребления алкоголем. В браке с Владимиром у нее родились трое детей, двое из которых трагически погибли. Поэтесса отметила, что артист «уничтожал» их своей патологической жадностью, и до сих пор практически не помогает Соне.

Женщина рассказала, что во время романа ее мужа с Аллой Пугачевой она будто бы получала от Примадонны угрозы. Татьяна назвала ее «рыжим карликом». Якобы та постоянно хотела с ней поругаться. Как-то Артемьева позвонила мужу, трубку у него отняла Пугачева и поинтересовалась, кто она такая, пообещав потом громкий развод, сообщает "СтарХит".

Но наибольшим шоком для Татьяны Кузьминой стало то, что забеременела молодая любовница артиста,

после этого у нее "все умерло", и общаться с Кузьминым она больше не смогла.

Сейчас бывший супруг присылает Татьяне по 30 тысяч рублей в месяц на содержание, Соня хочет стать певицей, с отцом у них неплохие отношения, но Кузьмин дочери, по словам бывшей жены, практически не помогает.