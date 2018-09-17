Первая жена Владимира Кузьмина рассказала, что Алла Пугачева ей угрожала
17 сентября 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Татьяна Артемьева, которая была первой женой Владимира Кузьмина, впервые за много лет дала интервью. Она рассказала об изменах бывшего супруга, об их детях и о конфликте с Примадонной.
Татьяна считает брак с популярным певцом «каторгой» из-за постоянных измен Кузьмина и его злоупотребления алкоголем. В браке с Владимиром у нее родились трое детей, двое из которых трагически погибли. Поэтесса отметила, что артист «уничтожал» их своей патологической жадностью, и до сих пор практически не помогает Соне.
Женщина рассказала, что во время романа ее мужа с Аллой Пугачевой она будто бы получала от Примадонны угрозы. Татьяна назвала ее «рыжим карликом». Якобы та постоянно хотела с ней поругаться. Как-то Артемьева позвонила мужу, трубку у него отняла Пугачева и поинтересовалась, кто она такая, пообещав потом громкий развод, сообщает "СтарХит".
Но наибольшим шоком для Татьяны Кузьминой стало то, что забеременела молодая любовница артиста,
после этого у нее "все умерло", и общаться с Кузьминым она больше не смогла.
Сейчас бывший супруг присылает Татьяне по 30 тысяч рублей в месяц на содержание, Соня хочет стать певицей, с отцом у них неплохие отношения, но Кузьмин дочери, по словам бывшей жены, практически не помогает.
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