"Я не выбирал женщин, они липли ко мне сами", а он изменял им, даже Пугачевой

«Я не выбирал женщин. Они липли ко мне сами, портили мне жизнь, создавали головную боль, чего-то от меня требовали», - рассказывал музыкант Владимир Кузьмин о своем отношении к женщинам. Пожалуй, он нисколько не преувеличивал. Они его любили, страдали, а он изменял им и каждый раз находил новую музу, которая становилась стимулом для творчества. И музы были все моложе и моложе.

Очередной развод 63 летнего певца с молодой женой Екатериной Трофимовой стал поводом перетряхнуть грязное белье престарелого рокера и вспомнить про его многочисленные романы и измены. А начиналось все очень красиво и романтично.









Екатерина уверяла, что будущего мужа ей нагадали на картах, сказав: «Ты выйдешь замуж за человека намного старше и известного». А через какое-то время в Анапе катя познакомилась с Кузьминым. Он пригласил девушку с родителей на свой концерт и ухаживал под бдительным оком семьи.

Пара поженилась в 2001 году, когда Кате исполнилось 18, она моложе Кузьмина на 27 лет. Артист посвятил жене один из самых светлых своих хитов «Сказка в моей жизни».

Но последние годы их брак стал трещать по швам. Говорили, что молодой жене надоели алкогольные возлияния музыканта, но и Кузьмину надоели духовные искания и увлечения эзотерикой супруги. «Катя замучила его своей психологией и мистикой. Она изнуряет себя диетами, занимается йогой, сильно похудела. Все это наскучило Владимиру», - рассказал журналистам «КП» бывший директор дочери артиста Софии Кузьминой музыкант Грэгори.

«Я всегда был эгоистом. Моя работа, моя музыка для меня стояли на первом, и на втором, и на прочих местах. Остальное - примерно на десятом. Включая семейную жизнь», - признавался в интервью Владимир Кузьмин. Что ж, и тут Кузьмин не соврал. Почему женщины буквально вешались ему на шею во времена его молодости?

На этот вопрос Пугачева отвечала так: «То, что женщины на него падали, это правда. Потому что в его голосе, когда он поет, стопроцентная эротика». Кстати, сама Алла Борисовна настолько была влюблена в музыканта, что прощала ему и измены, и дочь, которую родила певцу поклонница.

«Кузьмин - влюбчивая натура, и влюбленность позволяет ему писать новые песни. Он всегда любил в первую очередь музыку. А женщинам позволял себя любить. Моя приятельница, близкая подруга Аллы Пугачевой, рассказывала, как горько плакала Алла, когда Кузьмин после двухлетнего романа объявил ей, что полюбил другую. Она понимала, что не сможет удержать эту буйную натуру. Но она страдала из-за разрыва, потому что действительно любила этого человека», - вспоминает бывшая актриса Виктория Лазич.

О трепетном отношении Аллы Пугачевой к Кузе (как ласково звала его Примадонна) знали все, даже муж певицы Евгений Болдин, который страдал ревновал, но терпел эти отношения. «Алла везде таскала Кузю за собой, помогала ему, раскручивала. Покупала ему модные вещи, гитару новую подарила», - рассказал композитор Юрий Чернавский, Кузьмину всегда хватало пыла крутить романы одновременно с несколькими женщинами.

К тому времени, как Кузьмин и Екатерина официально объявили о расставании, сообщив, что расходятся они мирно и с уважением, и никаких комментариев давать прессе не собираются, у музыканта уже был роман с очередной музой. «Сейчас рядом с Володей девушка Света, и у них все серьезно. Вообще к Володе очередь из таких девушек. Чем-то Света его зацепила. Наверное, молодостью», - сообщил журналистам один из музыкантов группы Кузьмина «Динамик».









Новой избранницей рокера стала 26-летняя Светлана из Калининграда. Светлана уже который месяц сопровождает музыканта на гастролях и выкладывает в соцсетях фотографии с совместного отдыха. Светлана обожает яхтенный спорт, участвовала в регатах, а музыкант подарил ей катер, назвав как одну из своих старых песен «Красотка». Недавно девушка похвасталась в соцсетях: «Сегодня вышел новый альбом Володи! Ищите песни про меня». В окружении артиста говорят, что это лирическая композиция «Двое в лодке».

Почему девицы до сих пор готовы броситься на шею рокеру не первой свежести? Ну, во-первых, популярность и харизма музыканта, которую, как говорят, он не утратил до сих пор. А во-вторых, дедушка отечественного рока - долларовый миллионер.

Как пишет, «КП», Кузьмин скупил целый этаж в доме на улице академика Пилюгина в Москве на общую стоимость 1 460 000 долларов. Также в его собственности квартира в элитном доме на Смоленской-Сенной площади стоимостью 1 210 000 долларов. В элитном поселке на берегу Истринского водохранилища музыкант построил особняк. Его оценивают в приблизительно в 2 370 000 долларов. В коттедже шесть уровней, из которых два подземных, там располагается музыкальная студия. Отдельная комната отдана под коллекцию электрогитар, средняя стоимость каждой - 3000 долларов.

В Америке артист владеет апартаментами в Сан-Диего, на берегу Тихого океана стоимостью 410 000 долларов. У музыканта богатый автопарк, одних только мотоциклов пять штук. А все это, согласитесь, весомый аргумент в пользу «влюбленности» в 63 летнего музыканта.

Коллега по цеху композитор Стас Барецкий так оценил новый роман музыканта «Вообще-то «бес в ребро» это называется. С его выпивками прежняя молодая жена уже не справлялась. Видела, что он пьет, но не сдерживала его. Какое здоровье выдержит? Новая девушка наверняка первое время будет сдерживающим фактором. Не уверен, что это будут долгие отношения. Но к творчеству она его, конечно же, стимулирует. Влюбленному Кузьмину вдохновеннее пишется».