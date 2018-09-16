"Ясно откуда деньги", мужем певицы стал топ-менеджер сотового оператора

Поклонники долгое время гадали, кто же стал избранником 38 летней певицы Елены Максимовой, чью роскошную свадьбу на вилле Ротшильда на Лазурном берегу обсуждают в Сети. Теперь имя мужа звезды стало известно.

После скандального расставания с баритоном Евгением Кунгуровым, Максимова сообщила в своей социальной сети, что встретила свою настоящую любовь, но имени избранника так и не назвала. А потом певица начала готовиться к свадебному торжеству. И хотя многие предполагали, что в свои суженые Елены выбрала музыканта, слишком шикарная свадебная церемония опровергла эти домыслы.

«Ну теперь понятно, откуда деньги на свадьбу в Ницце», заявили подписчики, когда выяснили, что мужем артистки стал председатель совета директоров компании «Мегафон» — Евгений Быстрых. Как пишет издание «Super», в обычные дни вилла Ротшильда функционирует как музей, доступный для туристов, но вчера ее арендовал полностью 42-летний топ-менеджер ради своей прекрасной невесты.

Как мы уже писали, торжества, включая регистрацию и свадебное путешествие, длятся уже около месяца.