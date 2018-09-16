Звезда шоу «Голос» певица Елена Максимова наконец-то дождалась своего принца на белом коне и вот уже почти месяц выходит замуж. Сначала официальная регистрация в Париже в одном из роскошных пятизвездных отелей, затем свадебное путешествие на Багамские острова, где молодожены наслаждались живописными видами.

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А на днях супруги закатили грандиозную вечеринку для близких друзей и родственников Лазурном берегу на вилле Ротшильда в окружении богатых особняков, хозяева которых – сплошь знаменитости и миллиардеры. Певица до мелочей продумывала костюмы для церемонии. И если на официальной регистрации Елена была одета в голубое платье, то для семейного торжества на вилле она выбрала более торжественный образ — классическое белое платье с пышной юбкой и длинной фатой, пишет рeoples.ru.



Надо сказать, что принц далеко не первый, да и невеста не юна, зато свадебные торжества 38-летней певицы напоминают красивую сказку о любви. Елена Максимова уже была замужем за нынешним главой Союза потребителей «Росконтроль» Вадимом Гитлиным и родила от него дочь.

Известно также о бурном романе певицы со знаменитым баритоном Евгением Кунгуровым, который случился на шоу «Точь-в-точь». Тогда из-за скандала мужчина ушел от жены - актрисы Наталии Троицкой, но потом вдруг дал покаянное интервью, где заявил, что любовница была всего лишь «индикатором в их отношениях». Максимова возмутилась, ушла от Кунгурова и вскоре завела нового бойфренда, имя которого тщательно скрывает.

Именно его она назвала своим человеком, который непременно сделает ее счастливой. Так ли это - покажет время, но для начала он сделал ее вновь замужней дамой. И жкрналистам все же удалось узнать, кто он.