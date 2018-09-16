"Я в детстве боялся, вызывал милицию", - "Сердючка" рассказал об отце-алкоголике

Известный украинский артист Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, уже давно поговаривает о том, что разухабистой артистке пора завершать карьеру и прощаться со сценой. Но без прощального тура, как и положено звезде, дама не уйдет.

«Сердючка мне столько дала и столько же забрала. Не будет же взрослый дядька надевать на голову звезду, правильно? Надо же заканчивать когда-то. Но мы придумали сделать прощальный тур, все, как положено», - заявил Данилко в интервью телеканалу НТВ.

Кроме того, артист рассказал и о своем трудном детстве в семье с отцом-алкоголиком. О том, как было страшно, когда отец приходил домой пьяным. «Высаживал окна. Я бегал с табуреткой, вызывал милицию. Это было нормальная такая уже традиция. Я в детстве решил, что никогда не буду пить, потому что я видел влияние на нормального человека алкоголя и последствия», - вспомнил артист своего отца, который умер от рака. Когда мальчику было всего 10 лет.

Но обещание свое Андрей так и не сдержал. Единственное, что утешает артиста, что алкоголь на него так не влияет и он вполне может себя контролировать.