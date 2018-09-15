В Башкирии автобус с детьми столкнулся с легковушкой, погиб человек
15 сентября 2018, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Башкирии автобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем. Согласно последним данным управления ГИБДД по республике, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.
Авария произошла в субботу в 8.30 по московскому времени на автодороге Белорецк-Магнитогорск. Уточняется, что столкновение произошло по касательной, вследствие чего машина съехала в кювет. Пассажир легковушки скончался на месте, а водитель был доставлен в больницу.
Как уточняет РИА "Новости", дети и водитель автобуса не пострадали в результате ДТП. На месте случившегося сейчас работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
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