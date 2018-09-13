Киселев раскритиковал скандальный клип Киркорова‍ и Баскова

Журналист и телеведущий Дмитрий Киселев выступил с критикой нового совместного клипа Филиппа Кирковрова и Николая Баскова «Ибица»: «Это не просто дурновкусие. Это отвратительная мерзость!». "Какая мерзость! Позорище! Стыдно за них!" - зрители о клипе Киркорова и Баскова

Дмитрий Киселев обратил внимание на то, что и Киркоров, и Басков носят звание «Народный артист России», которое является своего рода «знаком качества». Это звание – сертификат признания государством высоких эстетических и этических стандартов творчества артиста. А выпустив столь низкопробный клип, Киркоров и Басков «причалили к грязной зоне интернета». Впрочем, отмечает Дмитрий Киселев, «барахтанье там обоим доставляет удовольствие».

Журналист охарактеризовал новое «произведение» популярных исполнителей как нечто пошлое «с игрой в ориентацию». Этот клип, снятый без редакторских ограничений и с демонстративным нарушением требований Роскомнадзора по лексике – выражение подсознательного, реализация творческой мечты, отражающая внутренний мир и круг культурного поиска, считает Киселев.

В этом «продукте творчества» можно усмотреть и боязнь отстать от трендов, и зависть к популярности разухабистого Шнура. Но только Шнур не претендует на почетные звания и «голубые огоньки». А вот когда зрители по телевизору увидят после кремлевских курантов героев этого клипа, но только отмытых от нечистот и в усыпанных конфетти дорогих костюмах – это будет выглядеть странно, приводит позицию журналиста РИА Новости.