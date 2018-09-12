Бывшая Мисс Вселенная умерла от рака в 45 лет

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-1995" Челси Мариан Перл Смит умерла от рака 8 сентября. 45 лет модели, телеведущей и певице исполнилось только 23 августа. Почти два года женщина боролась с онкологическим заболеванием. Злокачественная опухоль у нее была обнаружена в 2016 году.

Медики поставили ей диагноз – рак печени. Челси Смит изо всех боролась с раком. Но чуда не произошло.

Сложности в жизни Челси начались с самого ее рождения. Ее мать была алкоголичкой. Отец Челси ушел от жены сразу после рождения дочери, а мать оставила малышку на попечение своих матери и отца. Девочку растила и воспитывала бабушка.

Девушка выросла настоящей красавицей. Начала работать фотомоделью, училась на актрису и музыке. Ее дебютный сингл "Dom Da Da" стал саундтреком к комедии "Милашка", главную роль в которой сыграла Камерон Диас.

Жениться на первой красавице мира хотели многие состоятельные мужчины. Но она выбрала в мужья фитнес-тренера. Их брак продержался пять лет.

В последние годы своей жизни Челси Смит часто присутствовала в жюри на конкурсах красоты в США, работала телеведущей, учувствовала в благотворительных мероприятиях.