Клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица» набирает миллионные просмотры, а пользователи, пытаясь обругать «непотребное видео», все больше и больше состязаются в остроумии. Но на его защиту встал Сергей Шнутров.

«Киркоров и Басков хотели омолодить круг своих поклонников и начали снимать откровенную дичь. В итоге молодежь ближе не стала, еще и пенсионный контингент потеряли после такого треша», «Я конечно понимаю, что сейчас в тренде разный треш и фрики. Но когда 2 народных артиста РФ ведут себя хуже Горина и Гительмана... Каким же быдлом надо воспринимать отечественного зрителя, чтобы наснимать такое», «Классная реклама пельменей, только затянута немного…», - пишут пользователи в комментариях.

А между тем, эксцентричный лидер групп "Ленинград" Сергей Шнуров уверен, что «если кого-то раздражает новый клип Филиппа Киркорова - это прекрасно»