Израиль хотят лишить права проведения конкурса «Евровидение»
8 сентября 2018, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]
Более 140 деятелей культуры, включая одного из основателей Pink Floyd, призвали бойкотировать международный песенный конкурс «Евровидение», который в 2019 году пройдет в Израиле.
Представители сферы культуры и искусства из разных стран, в том числе Европы, подписали обращение к организаторам с призывом лишить Израиль права проведения песенного конкурса.
По их мнению, нельзя проводить «Евровидение» в стране, которая якобы нарушает права палестинцев. Отмечается, что данные нарушения продолжается вот уже несколько десятилетий.
В письме упоминается, что спустя несколько дней после победы певицы Нетты Барзилай, израильская армия убила 62 невооруженных палестинских протестующих, в том числе шесть детей.
Обращение подписали, в частности, один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, продюсер Брайан Ино, а также датский режиссер Нильс Вест.
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