"Бессовестно голое" платье Анны Калашниковой на "Новой волне" поразило публику

Модель Анна Калашникова привыкла удивлять публику своими нарядами. Она обожает звездные, статусные тусовки, где можно продемонстрировать очередной туалет, о котором потом пару дней будут судачить в Интернете.

В Сочи на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» она появилась в очередном дизайнерском шедевре и изрядно удивила зрителей. Ее платье назвали откровенно голым, а фотографы поспешили запечатлеть белые стринги певицы, которые не скрывал излишне фривольный наряд

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash)7 Сен 2018 в 12:06 PDT

Окружающие оценил аппетитные формы модели, мужчины не отводили глаз, а многие дамы откровенно завидовали: «Срамота! Могла б с таким же успехом и без платья прийти».

Анна Калашникова похвасталась, что на конкурс она привезла несколько чемоданов с нарядами и сможет «выгулять» все свои новинки. «Это наряд молодого российского дизайнера. Вообще-то тут должна была быть накидка еще, которая скрывала исподнее, но я забыла ее в Москве. К счастью, у меня хорошая фигура, нет и намека не целлюлит, поэтому могу позволить себе такие откровенные платья», - уверено заявила модель.