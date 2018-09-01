Анастасия Шубская показала дорогой подарок Александра Овечкина

Анастасия Шубская в социальной сети призвала мужчин баловать своих любимых, отметив, что «счастливая жена — счастливая жизнь». И похвасталась дорогим подарком от своего мужа, Александра Овечкина.

Супруг подарил Насте сумку известного бренда. Формат Инстаграм-историй не подразумевает комментирование, поэтому неизвестно, как отреагировали на подарок ее полконники.

В 2018 году Овечкин возглавил рейтинг самых богатых российских знаменитостей с годовым доходом в 14,5 миллионов долларов.

Ранее супруга хоккеиста Александра Овечкина продемонстрировала новую фотографию новорожденного сына, которого назвали Сергеем. Анастасия Шубская впервые стала матерью всего две недели назад.