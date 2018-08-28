Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына
28 августа 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга хоккеиста Александра Овечкина вчера продемонстрировала новую фотографию новорожденного сына, которого назвали Сергеем. Анастасия Шубская впервые стала матерью всего десять дней назад.
На новом фото младенец запечатлен на руках своей тети – Марии Нахапетовой. Именно сестра Анастасии поддерживала молодых родителей и помогала им в первые дни жизни малыша.
Супруга Овечкина поблагодарила родственницу за то, что она была рядом все это время, и призналась, что очень любит ее.
Поклонники заметили, что у маленького Сергея темные волосы, как у его мамы. Кроме того, мальчик кажется довольно крупным.
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