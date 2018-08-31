Ксения Собчак: Главное – оставаться в режиме!
31 августа 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Ксения Собчак поспорила со своей подругой, Оксаной Лаврентьевой на то, что похудеет за отпуск. Собчак занимается в фитнес-центре Подмосковья и уже готова показать свои положительные результаты.
В своем Instagram Собчак рассказала о положительной динамике в тренировках. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
«Главное – оставаться в режиме! За месяц отпуска минус три килограмма, так что, Оксана, готовь весы, я готова предъявить результаты нашего спора», – написала Собчак.
«Минуточку, спорили на минус пять килограммов, не договорились, к какому числу и какое страшное наказание ждет проигравшего», – ответила ей Лаврентьева.
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