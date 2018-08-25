Съемки третьих «Стражей галактики» остановлены создателями
25 августа 2018, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
Компания Disney и студия Marvel Studios на неопределенный срок приостанавливают работу над третьей частью киносаги "Стражи галактики". Об этом сообщают голливудские издания.
По сообщениям издания The Hollywood Reporter, остановка произошла из-за увольнения Джеймса Ганна, являвшегося режиссером третьей части франшизы.
Съемочную группу распустили на неопределенный срок в связи с вакантной должностью режиссера картины. Как оказалось, заменить Ганна пока некому.
Причиной увольнения, как отмечали СМИ, стало поведение Джеймса в Twitter, где были замечены довольно провокационные шутки режиссера на злободневные темы.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес