Съемки третьих «Стражей галактики» остановлены создателями

Компания Disney и студия Marvel Studios на неопределенный срок приостанавливают работу над третьей частью киносаги "Стражи галактики". Об этом сообщают голливудские издания.

По сообщениям издания The Hollywood Reporter, остановка произошла из-за увольнения Джеймса Ганна, являвшегося режиссером третьей части франшизы.

Съемочную группу распустили на неопределенный срок в связи с вакантной должностью режиссера картины. Как оказалось, заменить Ганна пока некому.

Причиной увольнения, как отмечали СМИ, стало поведение Джеймса в Twitter, где были замечены довольно провокационные шутки режиссера на злободневные темы.