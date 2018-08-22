Муж Леры Кудрявцевой показал первое фото с дочкой

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров находится "на седьмом небе" от счастья - он стал отцом. Макаров опубликовал первое фото дочки и признался: "Любовь моя". Молодые родители принимают поздравления с рождением дочки Машеньки. Лера Кудрявцева показала подарки новорожденной дочери

Если Лера сразу сообщила в Инстаграм о рождении дочери, то Игорь почему-то задержался. Маму и новорожденную уже выписали домой. Новоиспеченный папа Игорь Макаров сейчас с наслаждением наблюдает за доченькой. Ухаживать за ребенком супруги наймут няню. Как это модно у знаменитостей, няню-иностранку, филиппинку.

О беременности 47-летний Леры Кудрявцевой ходили разные слухи. Хейтеры подозревали, что ребенка им с Макаровым родила суррогатная мать. Но близкие теледивы уверены, что Лера такая целеустремленная и упорная, что никому бы не доверила это.

Публикация от IM82 (@igor_makarov82)21 Авг 2018 в 2:39 PDT

Недавно дочь родилась у бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. Родители малышки Анастасия и Дмитрий Тарасовы уже окрестили свою дочь.