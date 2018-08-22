Муж Леры Кудрявцевой показал первое фото с дочкой
22 августа 2018, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров находится "на седьмом небе" от счастья - он стал отцом. Макаров опубликовал первое фото дочки и признался: "Любовь моя". Молодые родители принимают поздравления с рождением дочки Машеньки.
Если Лера сразу сообщила в Инстаграм о рождении дочери, то Игорь почему-то задержался. Маму и новорожденную уже выписали домой. Новоиспеченный папа Игорь Макаров сейчас с наслаждением наблюдает за доченькой. Ухаживать за ребенком супруги наймут няню. Как это модно у знаменитостей, няню-иностранку, филиппинку.
О беременности 47-летний Леры Кудрявцевой ходили разные слухи. Хейтеры подозревали, что ребенка им с Макаровым родила суррогатная мать. Но близкие теледивы уверены, что Лера такая целеустремленная и упорная, что никому бы не доверила это.
Недавно дочь родилась у бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. Родители малышки Анастасия и Дмитрий Тарасовы уже окрестили свою дочь.
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