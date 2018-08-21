Жена Дмитрия Тарасова поставила на место подписчицу, указавшую на ее ошибку

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова поставила на место одну из подписчиц, которая указала на ее ошибку в употреблении слова. Накануне Анастасия опубликовала фото с празднования крестин своей дочки.

На снимке новоиспеченная мать запечатлена с девушкой, которую она назвала "своей кумой". Одна из пользовательниц соцсети отметила, что кумовьями действительно называют крестных родителей ребенка, однако лишь в российских селах.

Анастасия не вытерпела и ответила, что подобная трактовка также встречается в Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля. Женщина подчеркнула, что если подписчица своим комментарием хотела оскорбить ее, то у нее это не получилось. Жена Тарасова заявила, что родилась на Юге России, где есть "свои прелести", вследствие чего она не намерена отрекаться от места своего рождения. По словам молодой матери, она никогда не понимала небрежного отношения некоторых к людям не из столицы.