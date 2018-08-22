Она не хочет детей, 87-летний Краско объявил о разводе с 27-летней женой

87-летний артист Ивана Краско объявил, что собирается развестись со своей 27-летней женой Натальей Шевель. Молодая жена уже несколько месяцев не живет с ним и не хочет рожать от него детей.

На своей странице в социальной сети девушка постоянно публикует снимки из путешествий по миру. На побывала в Израиле, теперь любуется архитектурой Испании. И везде она одна, без своего престарелого супруга. Как рассказал Иван Краско, супруги периодически созваниваются, но больше как друзья, нежели любовники.

«Брак с Натальей Александровной – это же эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги», – сообщил Иван Иванович газете «Комсомольская правда».

Были ли когда-то супруги по-настоящему близки - не известно, но сейчас и вовсе отдалились друг от друга. И вопрос расставания назрел окончательно. Кроме того, Краско всегда огорчат тот факт, кто юная красавица не хочет иметь от него детей. «Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил», – посетовал актер.

Насколько можно судить, после развода Иван Иванович намерен вернуться к прежней супруге Наталье Вяль. Сейчас она активно присматривает за престарелым актером и готова принять его обратно. Юная супруга вовсе не против такой «шахматной перестановки», поскольку, судя по социальным сетям, у нее давно своя собственная жизнь.

Да и по церковным законам, как считает актер, он до сих пор является супругом своей бывшей. «Мы повенчались, и брак наш не развенчан до сих пор", - говорит Краско о Наталье Вяль. Стоит заметить, что инициатором прошлого разводы выступал вовсе не любитель юных барышень. Наталья сама ушла к другому, но позже пожалела об этом. Теперь пара, у которой, кстати, растут две сыновей, готова воссоединиться.

«А может он женился на тебе, что бы бывшая приревновала и вернулась к нему. По любому он тебя использовал и нет сомнения. Если он вернется к своим детям и что дальше? Они уже почти взрослые и будут жить самостоятельно. Я думаю бывшей нужна пенсия вдовы Краско. Не отпускай и не давай развода», «Пусть уходит! Отрезок времени с ним подошел к концу. Спасибо ему за все и большое прощай! Да здравствует новая жизнь!», «Бывшая сама ушла от Ивана. Нагулялась, не смогла устроить личную жизнь и вернулась назад. И он принимает ее, мне обидно за вас», «Он поступил не порядочно, чтобы кто про тебя не говорил. А тебе, дорогая моя девочка, идти вперёд и не копошиться в этих дебрях!! Это не твоё!! Самое главное найти себя в жизни!! А любовь сама тебя найдёт!! Забудешь, как страшный сон», - дают Наталье Шевель советы пользователи в комментариях.