Киркоров пошел войной на поклонников, он устроил настоящий скандал в Сети

Король поп-сцены Филипп Киркоров всегда славился своей вспыльчивостью и скверным характером. Об этом знают его коллеги по цеху, на себе ощутили не единожды журналисты, а теперь Бедросович воюет с поклонниками и хейтерами.

Киркоров, как и многие звезды отечественной эстрады активно ведет Instagram, вот только критику он принимать не хочет, а всех посмевших сказать что-то оскорбительное сразу посылает далеко и надолго. Последняя стычка с пользователями произошла несколько дней назад из-за нарядов певца, но он до сих пор никак не может успокоиться и продолжает провоцировать своих фолловеров.

Конфликт вспыхнул из-за фото с отдыха на Сардинии, где он в компании Яны Рудковской красуется в пестрых нарядах. Модный «лук» народ назвал «петушиным», «клоунским» и «колхозным». Некоторые даже написали, что «Киркоров всегда по-жлобски и безвкусно одевался». Такой вопиющей несправедливости ранимое сердце короля эстрады не выдержало, и он дал волю праведному гневу. Он послал недоброжелателей туда, «где Макар телят не гонял». Публика, конечно, в долгу не осталась, подписчики разразились ответными оскорблениями, а многие открыто заявили, что отписываются от него в социальных сетях, поскольку не намерены терпеть хамства звезды.

«Забыл уже, как в Психбольнице в Израиле лежал и прощение просил. Почему таким самовлюбленным индюкам дается в жизни многое легко?», - возмущались фолловер, напомнив исполнителю историю с режиссером Мариной Яблоковой. Тогда во время ссоры Филипп Бедросович распустил руки и ему пришлось не только принести извинения, но и пройти курс реабилитации в Израиле.

Казалось бы, конфликт исчерпан, но певец отказался спустить все на тормоза. Он решил продолжать троллить своих недоброжелателей. Он опубликовал видео, где посмеялся над провокаторами указав им на место. «Вот вам воскресное продолжение оды на тему «Я и Мой Ангельский Характер»! Эй, умники, ханжи с «псевдо вкусом» и блюстители нравственности в Инстаграмм, а так же их родители. Вы ещё тут или вас смыло водой из унитаза? Смеюсь над вами во весь голос!», - продолжил ссору с подписчиками Филипп Киркоров.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)12 Авг 2018 в 2:39 PDT

Пользователи оценили юмор певца, его актерский талант, но все же посоветовали не смеяться над подписчиками, а просто игнорировать негативные комментарии.

«Сравнить поклонников и подписчиков с дерьмом в унитазе. Маразм. Филипп, одумайся прежде чем писать. Такое ощущение что человек сошёл с ума», «Да ладно, забавно же. Главное, выйти из секты, которые одеваются, как цыгане», «Игнорить хейтеров надо. Это для них как серебряная пуля и осиновый кол!», - написали пользователи в комментариях певцу.