Илья Спицын завел другую семью, но остается директором Ларисы Долиной

Директор Ларисы Долиной Илья Спицын стал отцом. Другая женщина родила музыканту ребенка, - сообщает kp.ru. Как и для любой женщины, расставание с любимым человеком для известной артистки боль. Юлия Началова "сдала" располневшую дочь Ларисы Долиной

Слухи о расставании Долиной и Спицына подтвердил ее предыдущий муж Виктор Митязов. Именно от Митязова певица ушла к молодому Спицыну. Илья моложе Ларисы Александровны на 13 лет. Долина признавалась, что сильно влюбилась в бас-гитариста.

А теперь она на всех музыкальных мероприятиях появляется с семилетней внучкой Сашенькой.

Виктор Митязов рассказал, когда у его бывшей супруги появился возлюбленный, у Спицына была семья и годовалый сын.

62-летняя Лариса Долина и 49-летний Илья Спицын официально отношения не оформляли. Они просто расстались. Долиной пришлось отпустить любимого. У него родился ребенок. "Лариса и Спицын решили не оповещать общественность о том, что они уже не семья, и продолжают поддерживать договорные отношения", - рассказал Митязов в интервью "Комсомольской правде". Спицын остается директором Долиной.