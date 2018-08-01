Лариса Долина сильно поправилась, ходят слухи, что она "заедает" измену мужа
1 августа 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
В последнее время певица Лариса Долина потеряла форму и сильно поправилась. А в светской тусовке ходят упорные слухи, что она рассталась с своим третьим супругом Ильей Спицыным и «заедает» несчастье.
Лариса Долина появляется на светских мероприятиях одна. На фестивале в Юрмале ее сопровождала внучка Ангелина, а вовсе не любимый муж. А в окружении певицы давно говорят, что супруги уже не живут вместе.
«Говорят, они расстались. Вроде бы Илья ей изменил. Она прогнала предателя, но с тоски стала много есть, и некогда точеная фигура поплыла. Уверены, певица скоро возьмет себя в руки, похудеет и обязательно встретит новую любовь», – цитирует «Экспресс газета» источник близкий к окружению артистки.
Сама же Лариса Долина утверждает, что ей ужасно надоело сидеть на всяческих диетах и постоянно считать калории. «Я давно уже завязала с диетами. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать. Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Вот только столько разных способов сегодня, что не могу определиться», - рассказала она в одном из интервью.
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