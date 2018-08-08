Певица Натали опубликовала фото в шортиках
8 августа 2018, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
Певица, многодетная мама Натали опубликовала фото в шортиках на отдыхе. 44-летняя артистка отдыхает со своими сыновьями на море. Поклонники певицы восхищены, как она прекрасно выглядит.
Натали родила третьего сына в возрасте 43 лет. И маленький Женечка очень шустрый мальчик. Перед отпуском певица рассказала, что на кухне готовила, достала из шкафчика кастрюли, не успела повернуться, как малыш уже сидит в шкафу. "Как тут не будешь в форме и в тонусе", - поделилась секретом феноменальной стройности артистка.
В свое время Натали стала популярной благодаря песне "Ветер с моря дул". И сейчас, находясь на море, она напевает эти слова. "Здравствуйте,прекрасные люди! Улетела.. На Крит...Ветер с моря... не утихает.. в море пока плавать невозможно, особенно купать годовалых, семилетних, да и шестнадцатилетних тоже", - подписала фото Натали.
Оказывается, даже за границей не всегда бывает хорошая погода.
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