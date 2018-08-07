Лолита рассказала о будущем своей дочери Евы

Певица Лолита Милявская рассказала о будущем своей единственной дочери Евы. Сейчас артистка отдыхает с Евой в Болгарии. Дочь знаменитости в этом году закончила школу, успешно сдала экзамены и получила аттестат. Лолита похвалилась успехами Евы. Выпускница поступила в университет.

Милявская опубликовала фото с дочкой на отдыхе и написала: "Моя Русалочка поступила на филфак в Варшавский институт.. Последние недели отдыха). Скоро получение студенческого билета". Лолита потрясающе заботливая мама. Артистка сожалеет: "Ну почему так быстро растут дети?".

А ранее ей пришлось сожалеть из-за того, что украинские власти ее не пустили в Киев на школьный выпускной вечер Евы.

Но Лолита не позволяет "гнать" на свою родину.

А поклонники Лолиты Милявской поздравляют ее дочь с поступлением в вуз и хвалят певицу, какая она мама. "Поздравляю Евочку! Умничка! )", "Каккая девочка умничка мамина гордость", "Лола !!!!!!!!!Вы настоящая мама!!!!!" (орфография сохранена).