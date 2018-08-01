В Роскачесте рассказали, как правильно есть арбузы,чтобы уберечься от нитратов

Конец лета время для сочных арбузов и спелых ароматных дынь. Развалы со спелыми дарами природы появляются на каждом шагу, и горожане наслаждаются сладким удовольствием. Правда ситуацию омрачают слухи о токсинах, нитратах и пестицидах, которыми «кормят» сочную ягоду, чтобы она быстрее созрела и стала красной.

Специалисты Роскачества проверили арбузы на наличие в них токсинов, тяжелых металлов и, конечно же, пестицидов и нитратов. Они предупредили покупателей, что арбузы делятся на наливные, которые имеют недоразвитые корни, и суходольные, длина корней которых достигает 10 метров. Вторые наиболее безопасны и ни в одном из тестируемых образцов эксперты не обнаружили превышения нормы нитратов. Только вот на прилавках магазинов и рыночных развалах они появятся не раньше конца августа.

Но если уже сейчас очень хочется отведать любимого лакомства, достаточно не есть белую часть корки арбуза, поскольку нитраты накапливаются именно в ней. Да и пестициды редко попадают в мякоть самой ягоды.