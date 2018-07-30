Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как написала песню для Кати Лель. По признанию дипломата, после первого знакомства с артисткой Катей Лель она не могла уснуть целую ночь. А утром появились строчки песни.

Об истории песни официальный представитель МИД РФ написала в соцсети Facebook: "История удивительная. ... Я не была с ней знакома раньше. Случайно пересеклись, потом встретились и разговорились". По словам Захаровой, Катя "рассказывала о своей жизни, переживаниях, чувствах". "Такое впечатление, что для неё наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу , посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу", - считает она. По мнению Марии Захаровой, история Кати Лель "простая и непростая одновременно". "Нет уже ни правых, ни виноватых. Есть горечь утраты, несбывшиеся мечты и огромная надежда на будущее. Ни осуждать, ни поддерживать героев таких жизненных водоворотов невозможно. Можно только почувствовать боль, страсть, любовь и ненависть, которыми пронизаны были судьбы людей", - делится она. Обдумав историю певицы, утром дипломат "села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню".

"Маша, очень душевно. И слова такие...прям по сердцу прошлась", - комментируют песню в исполнении Кати Лель, опубликованную в сети.