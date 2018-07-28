Стала известна причина осветления кожи Майкла Джексона

Стала известна настоящая причина постепенного осветления кожи поп-короля Майкла Джексона. Дело оказалось совсем не в том, что он «хотел быть белым», как утверждала по этому поводу пресса.

Правду рассказала британская журналистка и телеведущая Шэрон Карпентер. В 2009 году она освещала смерть Майкла Джексона, а позже принимала участие в создании документального фильма о нем.

«Майкл Джексон страдал от витилиго. Эта болезнь проявляется в нарушении пигментации кожи. Он был вынужден отбеливать кожу, чтобы скрыть белые пятна на ней, а не потому что он хотел быть белым, как утверждали газетчики. Вскрытие тела подтвердило, что у Джексона была эта болезнь», - заявила журналистка.

Имя Майкла Джексона снова стало обсуждаться в прессе после смерти его отца, музыкального продюсера Джо Джексона. Стали известны некоторые из «методов воспитания», которые папа-продюсер применял к будущему поп-королю. Кроме того, бывший врач Майкла Джексона Конрад Мюррей заявил, что в возрасте 12 лет юный певец по настоянию отца был подвергнут химической кастрации, сообщают «Вести».