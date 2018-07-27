Жена Никиты Преснякова привела в восторг пользователей сети снимком с пляжа
27 июля 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
Молодая жена Никиты Преснякова поразила своих поклонников новой фотографией. На снимке, о котором идет речь, Алена запечатлена на одном из пляжей Майами, где она в настоящий момент отдыхает.
Для фото Алена выбрала эффектный слитный купальник и крупные стильные очки. Многие отметили, что у супруги Никиты Преснякова превосходный вкус. Кроме того, в комментариях появилось огромное количество комплиментов стройной фигуре девушки, передает teleprogramma.pro.
Некоторые подчеркнули, что сыну знаменитых артистов Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте очень повезло. Пышная свадьба Никиты и Алены состоялась прошлым летом.
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