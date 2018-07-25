Жена категорически запретила Джорджу Клуни ездить на мотоцикле

Жена Джорджа Клуни категорически запретила актеру ездить на мотоцикле. Амаль Клуни никогда до этого не пыталась посягнуть на личное пространство супруга, однако после недавней аварии не сдержалась.

Женщина настаивает на том, чтобы артист навсегда избавился от своего "железного коня". Она аргументирует свою позицию тем, что Джордж теперь является отцом двоих маленьких детей – Эммы и Александра. Именно поэтому в семье должно царить спокойствие, передает "7 Дней".

Две недели назад Клуни попал в аварию на Сардинии. В ходе случившегося любимец женщин всего мира чудом выжил. 57-летнего актера выбросило из седла, он пролетел несколько метров и только после этого упал на асфальт.