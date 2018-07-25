Spice Girls снова вместе и готовят тур
25 июля 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
В следующем году популярная британская поп-группа Spice Girls воссоединяется и отправляется в тур. Об этом рассказала одна из участниц знаменитого женского коллектива Мел Би (Мелани Браун).
"Мы сестры, мы вместе прошли удивительный, замечательный путь, мы возвращаемся", - сказала Браун. Из всей группы только Виктория Бекхем не хочет этого воссоединения. "Но мы ее затащим", - пообещала Мел, сообщает kp.ru.
Группа Spice Girls появилась в 1994 году и за время карьеры продала сотни миллионов альбомов. Участники коллектива разошлись после выпуска альбома Forever в конце 1990-х. В прошлом году в СМИ уже появлялась информация о воссоединении группы.
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