Spice Girls снова вместе и готовят тур

В следующем году популярная британская поп-группа Spice Girls воссоединяется и отправляется в тур. Об этом рассказала одна из участниц знаменитого женского коллектива Мел Би (Мелани Браун).

"Мы сестры, мы вместе прошли удивительный, замечательный путь, мы возвращаемся", - сказала Браун. Из всей группы только Виктория Бекхем не хочет этого воссоединения. "Но мы ее затащим", - пообещала Мел, сообщает kp.ru.

Группа Spice Girls появилась в 1994 году и за время карьеры продала сотни миллионов альбомов. Участники коллектива разошлись после выпуска альбома Forever в конце 1990-х. В прошлом году в СМИ уже появлялась информация о воссоединении группы.