Земфира раскритиковала певиц Гречку и Монеточку

Певица Земфира раскритиковала молодых поп-исполнительниц Гречку и Монеточку, в этом году резко набравших популярность среди интернет-аудитории. Но все же пожелала обеим девушкам удачи.

«Выскажу мнение. Гречка – очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно – петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка – отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос омерзительный. Вокальный тембр – тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь, пример – Жанна Агузарова. Удачи обеим», - высказалась Земфира в соцсети.

Большинство пользователей согласились с музыкальной критикой молодых исполнительниц, но их возмутило, что Земфира позволила себе критиковать также и внешность девушек. На что рок-звезда ответила: «Если мне не нравится человек внешне, то я говорю, что не нравится».

Исполнительницы Анастасия «Гречка» Иванова и Елизавета «Монеточка» Гырдымова взорвали интернет в этом году. Одна из них признана «музыкальным открытием 2018 года», вторая выпустила альбом, ставший популярным в онлайновых музыкальных сервисах, сообщает РИА Новости.