В Сети появились слухи, что с подачи Чулпан Хаматовой завели дело на ее мужа

Слухи о разводе артистки Чулпан Хаматовой с Александром Шейном появились почти год назад. Тогда пара не комментировала происходящее. Теперь же в Сети упорно говорят, что к возбуждению уголовного дела против бывшего супруга приложила руку именно актриса.

Создатели фильма о Маяковском не вернули субсидии Фонду кино, за что им грозит уголовная ответственность. Поручителем в этой истории выступал именно Шейн, а Хаматова сыграла одну из главных ролей в фильме – Лилю Брик. Многие считают, что оба супруга причастны к мошеннической схеме.

В окружении Шейна поговаривают, что после получения бюджета на тот или иной проект, он часто делал дорогие покупки, а на оставшиеся деньги уже снимал киноленты. А многие вообще считают, что уголовное дело возбуждено чуть ли не с подачи самой актрисы, которая, используя свои связи, вызвала интерес Фонда кино к растрате средств, пишет «СтарХит».

Как мы уже сообщали, в этой ситуации Чулпан уже подстраховалась. Она купила недвижимость в Литве, что дает ей право на получение вида на жительство и соответственно невыдачу России.