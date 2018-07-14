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Чулпан Хаматова предпочитает любить Россию издалека, а жить в Латвии
14 июля 2018, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
Обласканная властью актриса Чулпан Хаматова как и вся российская элита, предпочитает любить родину издалека. Она приобрела недвижимость в Латвии и получила вид на жительство.
А ведь еще недавно основатель благотворительного фонда «Подари жизнь» заявляла любить Россию она будет всегда даже ели порядки в стране станут как в Северной Корее, потому что для нее «даже Северная Корея лучше революции». Но видимо любить страну все же лучше на расстоянии.
Хотя возможно свою роль сыграло и то, что ее муж режиссер Александр Шейн стал фигурантом расследования о хищении крупной суммы денег, выделенных на съемку фильма о Маяковском.
О том, что Хаматова недавно приобрела землю в поселке Аматциемс, что в часе езды от Риги, сообщает сайт "Латвийский вид на жительство". Вместе с покупкой дома актриса получит все льготы вида на жительство в Латвии. Ей не нужно будет заниматься оформлением шенгенской визы, путешествовать по Европе можно беспрепятственно.
"В Москве очень трудно сосредоточиться на самой себе, на внутреннем мире. Поэтому мне захотелось начать проводить больше времени со своими родными, по-настоящему отдыхать, просыпаться от солнечных лучей и идти навстречу природе", - оправдывается Хаматова. Чем ее не устроила природа средней полосы России – не понятно, но не дышится звезде полной грудью, например, в Торжке. В планах актрисы переехать вместе со своими дочерьми в Латвию, пишет «Руспресс».
В свое время Чулпан Хаматова приняла участие в съемках агитационного ролика «Почему я голосую за Путина» и заявляла, что готова в любое время стать лицом агитки за Владимира Владимировича. Видимо, президента патриотичная звезда, как и родину тоже будет любить на расстоянии.
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