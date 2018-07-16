«Она монстр из ада!», няня Ким Кардашьян о скелетах в шкафу знаменитой семьи

Няня семейства Кардашьян, проработав у знаменитостей около пяти лет решила, решила вытащить на свет божий все семейные скелеты. Для начала она издала книгу, где выложила все подробности жизни семьи, а затем стала раздавать интервью, перетряхивая грязное белье.

Пэм Бехан в 90-х годах была няней для Ким Кардашьян и её сестер Хлои, Кортни, и брата Роба. Эти пять лет женщина называет невыносимыми. В интервью американским журналистам она называет свою прежнюю работодательницу Крис Дженнер «монстром из ада».

Няня призналась, что мать семейства была слишком суровой и требовательной. В погоне за совершенством она могла изводить прислугу: придиралась, оскорбляла и ругалась. Но самыми действенными способами были нецензурная брань и штрафы. Пэм Бехан сообщила, что буквально дрожала, когда в комнату заходила властная Крис Дженнер.

«Изначально мне нравилась Крис и я уважала ее по многим причинам, но работать у неё было нелегко, потому что она была перфекционистом и всегда ожидала совершенства», - цитирует Бехан издание vladetime.ru

Женщина сообщила, что в её обязанности входило каждый день возить детей в школу и внеклассные мероприятия в Лос-Анджелесе. За пять лет Бехан Бехан была свидетельницей первых свиданий Ким и отношений Крис Дженнеа с Кейтлин Дженнер, прежде чем мужчина стал транссексуалом. Няня сообщила, что она по-прежнему любит сестер Кардашьян, но их мать невыносима.