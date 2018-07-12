Плющенко отменил ледовое шоу из-за серьезных проблем со здоровьем

Российский фигурист Евгений Плющенко сообщил, что не сможет выступать в июле в ледовом шоу. Дело в том, что у спортсмена защемило нерв на шее из-за полученной на тренировках травмы.

Как отметил Плющенко, ему придется теперь интенсивно лечиться, после чего он вернется к выступлениям здоровым и сильным. Евгений поблагодарил поклонников за понимание и выразил надежду на скорую встречу. Поклонники пожелали "Королю льда" скорейшего выздоровления.