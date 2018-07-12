Плющенко отменил ледовое шоу из-за серьезных проблем со здоровьем
12 июля 2018, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
Российский фигурист Евгений Плющенко сообщил, что не сможет выступать в июле в ледовом шоу. Дело в том, что у спортсмена защемило нерв на шее из-за полученной на тренировках травмы.
Как отметил Плющенко, ему придется теперь интенсивно лечиться, после чего он вернется к выступлениям здоровым и сильным. Евгений поблагодарил поклонников за понимание и выразил надежду на скорую встречу. Поклонники пожелали "Королю льда" скорейшего выздоровления.
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